Ue: Mattarella, ‘Italia impegnata per sviluppo collaborazione con Svizzera’

Berna, 29 nov. (Adnkronos) – “Auspichiamo con molta forza che si possa riprendere velocemente non soltanto il dialogo collaborativo, ma anche il percorso di collaborazione. Gli ultimi segnali sono molto incoraggianti, di collaborazione, di ricerca di collaborazione tra la Confederazione e l’Unione europea, che sono interlocutori necessari, naturali, chiamati dalla cultura comune europea a collaborare in ogni campo, in ogni versante, naturalmente secondo le specifiche condizioni e caratteristiche di ciascun soggetto. L’italia farà di tutto per incentivare, agevolare questo colloquio, lo sviluppo di questa collaborazione tra Confederazione svizzera e Unione europea”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dei colloqui con il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis.