Washington, 29 nov. (Adnkronos) – La guerra della Russia contro l’Ucraina ha ucciso almeno 6.655 civili e ferito almeno 10.368. Lo rende noto l’agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani osservando che le cifre effettive sono probabilmente considerevolmente più elevate, in quanto le informazioni provenienti da alcuni luoghi sono in ritardo e molte segnalazioni di vittime civili devono ancora essere confermate.