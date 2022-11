L’Arcivescovo Felice Accrocca nella giornata di ieri ha accettato le dimissioni, per motivi di salute, del reverendo sacerdote don Biagio Carmelo Catillo, ringraziandolo per il lungo e prezioso ministero pastorale svolto a servizio della comunità parrocchiale dei “Santi Martiri Biagio e Vincenzo” in Tocco Caudio, e conferendogli il titolo di Parroco emerito, secondo quanto previsto dal Codice di diritto canonico.

