Il freddo non ha fermato l’iniziativa della piantumazione degli alberi per bambini nati nel 2021, occasione prevista per Domenica 20 e rinviata a causa del maltempo. Il momento, giunto alla seconda edizione, organizzato dal Comune di Montesarchio con il Vicesindaco Annalisa Clemente e dall’Ente Parco del Taburno-Camposauro, con il Presidente Costantino Caturano, in collaborazione con Anfor, Carabinieri Forestali , Legambiente e WWF, ha visto la messa a dimora di 100 alberi per far rimpinguare il “Parco dei Nuovi nati”, location inaugurato lo scorso anno in via De Filippo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia