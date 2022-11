Milano: barista si rifiuta di servirlo e lui reagisce puntandogli una pistola, denunciato

Milano, 29 nov. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Parabiago, nel milanese, hanno denunciato per minaccia aggravata un 38enne marocchino senza fissa dimora, pregiudicato, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, era entrato all’interno di un bar di Legnano chiedendo degli alcolici, ma al rifiuto del gestore di servirlo, ha estratto una pistola minacciando lui e alcuni passanti.

La perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire la pistola, a salve e con un tappo di colore nero, che è stata sequestrata. Il 38enne è stato denunciato in stato di libertà.