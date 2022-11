Roma, 29 nov (Adnkronos) – Sulla manovra “una collaborazione in Parlamento c’è, perché è nei fatti. Ma se si parla di un voto di fiducia allora no”. Lo ha detto Carlo Calenda lasciando palazzo Chigi dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni. “Ci siamo impegnati a non fare ostruzionismo per mandare sotto il governo”, ha sottolineato il leader di Azione.