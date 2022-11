Governo: Mulè, ‘FI leale, non tireremo pietre ma non ci faremo lapidare’

Roma, 29 nov (Adnkronos) – “Non siamo una spina nel fianco di Meloni. Dico invece che ogni rosa ha bisogno delle sue spine. Il tratto unico delle rose sono proprio le spine: anche una solo spina la può rendere unica alla maniera del Piccolo Principe. Il mio partito non farà giochi strani, ma la nostra presenza al governo è indispensabile e non solo aritmeticamente. Non tireremo pietre, ma non ci faremo lapidare”. Lo dice Giorgio Mulè, di Forza Italia, al ‘Foglio’.

Forza Italia “è un partito leale. La storia ci ha già dato ragione. Sui rave party la norma sarà modificata, come chiedevamo. Sul Superbonus siamo dell’opinione che non si cambiano le carte in tavola”, dice il vice presidente della Camera.