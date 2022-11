Calcio: Liga, ‘sanzioni sportive immediate contro la Juventus’

Madrid, 29 nov. – (Adnkronos) – “La Liga ha l’obiettivo di promuovere un calcio finanziariamente sostenibile in Europa, e chiede che le autorità competenti applichino sanzioni sportive immediate contro la Juventus”. Così la Liga spagnola in un comunicato diffuso all’indomani delle dimissioni dell’intero Cda bianconero. “Già nell’aprile 2022 era stato presentato un reclamo ufficiale all’Uefa contro la Juventus, in cui segnalavano violazioni delle norme sul fair play finanziario su cui sta indagando la Guardia di Finanza italiana”, aggiunge la nota della Liga.