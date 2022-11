Basket: Nba, Booker trascina Phoenix al successo a Sacramento

Sacramento, 29 nov. -(Adnkronos) – Un eccellente Devin Booker trascina Phoenix (14-6) al successo in trasferta contro Sacramento (10-9) per 122-117. Kings e Suns danno vita a un match combattuto e divertente, nel quale ogni tentativo di strappo da parte degli ospiti viene rintuzzato dai padroni di casa, che non riescono però a evitare la terza sconfitta consecutiva. Malik Monk ci prova in tutti i modi chiudendo con 30 punti in uscita dalla panchina e Domantas Sabonis sfiora la tripla doppia con 17 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, ma a ogni parziale dei Kings è seguito un controparziale degli ospiti, guidati da Booker.

Sempre senza Chris Paul e Cam Johnson, i Suns si affidano al loro All-Star che risponde ampiamente presente: 44 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 6 recuperi per Booker, che segna 17 dei 28 tiri tentati pur in una serata da 1/6 da tre punti. A spingere Phoenix alla quinta vittoria consecutiva sono anche i 15 punti di Damion Lee e i 17+12 di Deandre Ayton, mentre Mikal Bridges fa di tutto: 13 punti, 8 rimbalzi, 7 assist, 3 recuperi e 3 stoppate, pur perdendo un pallone sanguinoso che avrebbe potuto rimettere in partita i Kings.