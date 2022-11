Usa-Russia: Washington, presentata ‘proposta significativa’ scambio detenuti

Washington, 28 nov. (Adnkronos) – “Gli Stati Uniti hanno avanzato una proposta significativa” per un accordo per liberare la star del basket Brittney Griner e l’ex marine Paul Whelan, detenuti in Russia. Lo ha dichiarato Elizabeth Rood, incaricata d’affari della missione statunitense in Russia, all’agenzia di stampa statale russa Ria, aggiungendo che Mosca non ha ancora fornito una “risposta seria” a nessuna delle sue proposte e che i colloqui tra Stati Uniti e Russia sui due americani incarcerati continuano attraverso il “canale designato”.

La Griner è stata condannata ad agosto a nove anni dopo essere stata condannata per detenzione di droga. I suoi avvocati hanno confermato che è stata portata all’inizio di questo mese in una colonia penale nella regione russa della Mordovia, la stessa regione in cui Whelan sta scontando una condanna a 16 anni dopo essere stato condannato con l’accusa di spionaggio.

Il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, ha affermato che Mosca spera di completare uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti che includerebbe anche la Griner, per riavere in patria Viktor Bout, il trafficante di armi russo condannato negli Usa.