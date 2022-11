Ucraina: Gb, ‘Kherson è ancora vulnerabile, resta nel raggio dell’artiglieria russa’

Londra, 28 nov. (Adnkronos) – Kherson è ancora vulnerabile perché la città rimane nel raggio dell’artiglieria russa. Lo scrive l’intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano su Twitter a proposito della città ucraina recentemente liberata. “La città è vulnerabile – spiega il ministero della Difesa di Londra – perché rimane nel raggio della maggior parte dei sistemi di artiglieria russi, che ora stanno sparando dalla sponda orientale del fiume Dnipro, da dietro le linee difensive recentemente rafforzate. Una parte significativa dei danni compiuti sulla città è stata probabilmente causata dall’uso da parte della Russia di sistemi di missili tipo BM-21 Grad”.

L’esercito britannico sottolinea che Kherson continua a essere bombardata quotidianamente dall’artiglieria russa: 10 persone sono morte in città solo il 24 novembre. Dopo la liberazione, il 21 novembre, il ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, ha invitato gli abitanti a evacuare la città per l’inverno. Secondo le autorità, 15 persone sono morte a Kherson dal 20 al 25 novembre a causa dei bombardamenti russi.