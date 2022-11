Ruoli in famiglia e questioni di genere, l’1 dicembre l’incontro organizzato da Henkel

Roma, 28 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Suddivisione dei ruoli in famiglia, questioni di genere e differenze generazionali: questi i temi al centro dell’incontro ‘Family Gap: questioni domestiche, questioni di genere?’ che Henkel, multinazionale tedesca attiva nei settori del Laundry&Home Care, Beauty Care e Adesivi, organizzerà il 1° dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, live sulla piattaforma di 4Weeks4Inclusion previa registrazione, e sulla pagina Instagram di DonnaD.

La conversazione verterà attorno i dati emersi da un’indagine condotta dell’istituto di ricerca Eumetra su un campione di 2.000 individui, compresi nella fascia d’età tra i 18 e i 55 anni, parte della community dell’online magazine di Henkel, DonnaD Amica Fidata. Sarà, questa, l’occasione per tornare a puntare i riflettori sul tema dell’empowerment femminile, di quanto sia importante che una corretta divisione delle mansioni avvenga tra le mura domestiche, e del ruolo che oggi le aziende possono giocare nel favorire un dialogo aperto su questi temi.

A commentare i dati della ricerca, portando la propria esperienza personale, nomi di rilievo dal mondo del giornalismo, della letteratura e dello spettacolo come Michela Murgia, Claudia De Lillo, Aurora Ramazzotti e Papà per Scelta, affiancati da Mara Panajia Presidente e AD Henkel Italia. A moderare il dibattito Paride Vitale.

Per seguire l’evento live è possibile registrarsi gratuitamente a questo link: