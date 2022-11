Qatar 2022: Tombolini, ‘Frappart brava, sorpreso da poco spazio a donne arbitro’

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Conosco bene Stephanie Frappart, sono rimasto sorpreso di non vederla impiegata in questa fase a gironi del mondiale e di vedere le altre arbitro donna solo a bordo campo. Chissà, magari Collina la farà arbitrare in campo tra poco, o magari negli ottavi. Aspettiamo”. E’ il commento all’Adnkronos dell’ex arbitro, Daniele Tombolini, allo scarso utilizzo delle arbitro donne ai mondiali di Qatar 2022.

“Io posso parlare per Stephanie Frappart che ho visto in azione in campo, sia a livello di campionato francese che in Champions, mi è sembrata poter tenere bene le partite, mi aspetto che possa ottenere una direzione di gara”, conclude.