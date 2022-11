Qatar 2022: Tite, ‘vittoria di gruppo, Casemiro miglior centrocampista al mondo’

Doha, 28 nov. – (Adnkronos) – “È una vittoria di gruppo. Questa qualificazione è lo sviluppo del processo di questi ultimi quattro anni”. Il ct del Brasile, Tite, commenta così il successo per 1-0 sulla Svizzera che è valso la qualificazione agli ottavi della Coppa del Mondo con una giornata di anticipo. “Casemiro miglior centrocampista del mondo? Normalmente ho l’abitudine di rispettare tutte le opinioni e di non commentarle, ma oggi farò un’eccezione. Sono d’accordo. Era la prima partita senza Neymar, ovviamente è un giocatore diverso dagli altri che ha le qualità per fare cose inaspettate. Ci manca la sua creatività ma abbiamo altri giocatori con tanta voglia di sfruttare la loro occasione”, aggiunge Tite in conferenza stampa.