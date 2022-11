Qatar 2022: Ronaldo ‘il Fenomeno’ può tifare il Brasile allo stadio, negativo al test Covid

Doha, 28 nov. (Adnkronos) – L’ex stella del Brasile Ronaldo può sostenere la sua squadra contro la Svizzera lunedì direttamente allo stadio dopo essere risultato negativo al teste per il coronavirus. “Sono libero di andare alla partita con il Brasile e tifare la nostra Selecao”, ha detto ‘Il Fenomeno’ in un breve video su Twitter. Il vincitore della Coppa del Mondo 1994 e 2002 aveva saltato la prima vittoria per 2-0 del Brasile contro la Serbia la scorsa settimana a causa di un test Covid positivo e ha dovuto guardare in Tv dalla sua camera d’albergo a Doha.