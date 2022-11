Qatar 2022: Kudus trascina il Ghana, Corea ko 3-2

Al-Rayyan, 28 nov. -(Adnkronos) – Il Ghana supera 3-2 la Corea del Sud nel primo match di giornata del girone H. Decisive le reti di Salisu e la doppietta Kudus che rende inutile i due gol di Cho Gue-Sung. Tre punti fondamentali per le’ black stars’ che riscattano la sconfitta all’esordio contro il Portogallo e si giocheranno le possibilità di qualificazione nell’ultimo match contro l’Uruguay. Appese ad un filo, invece, le speranze della Corea del Sud che resta a un punto. Alle 20 in campo Portogallo (3 punti in classifica) e Uruguay (1 punto).

In avvio di partita la squadra asiatica giostra il gioco con grande dinamismo e nei primi 24′ tenta 5 conclusione verso la porta avversaria contro zero dei ghanesi che però, proprio al 24′ al primo tiro trovano il vantaggio: punizione di Ayew, Kim Min-Jae prova a spazzare di testa non riuscendoci, palla a Salisu che trova l’1-0. Contraccolpo psicologico per la squadra del ct Bento, che impiega diversi minuti a riordinare le idee e gli africani nel frattempo trovano il secondo gol: cross ancora di Ayew, testa di Kudus e palla in rete.

Nella ripresa Bento lancia nella mischia Lee Kang-In e l’inerzia cambia immediatamente. Il trequartista del Maiorca tempo un minuto e confeziona il cross per il gol di testa di Cho Gue-Sung che sigla l’1-2 al 58′. tre minuti dopo le tigri d’Asia pareggiano, ancora con Cho Gue-Sung, ancora di testa. Stavolta l’assist arriva da Kim Jin-Su. La fortuna però è dalla parte del Ghana e l’azione del 2-3 ne è lo specchio: Mensah si sovrappone a Ayew e mette in mezzo. Williams svirgola e il pallone finisce a Kudus che supera Kim Seung-Gyu al 68′. Il finale di partita è tutto in attacco per la Corea che però non trova varchi nella difesa delle ‘black stars’ che con le unghie e con i denti portano a casa tre punti fondamentali per continuare a sperare nel passaggio agli ottavi di finale.