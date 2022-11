Tre le infrastrutture del piano ‘laghetti’ della Regione Campania oggetto di programmazione da parte della Giunta Regionale della Campania per un volume investimento complessivo pari a 63 milioni (va detto però che uno di questi investimenti coinvolge anche Irpinia e foggiano). Si tratta di un’azione giudicata strategica sul piano regionale e nazionale per andare incontro alle esigenze dell’agricoltura messe a forte rischio dalle sempre più lunghe e frequenti siccità non solo estive.

