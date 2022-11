Pd: Letta, ‘fortissimo ancoraggio Ue al centro della costituente’

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “Il nuovo Pd sarà fortemente europeista”. Lo ha detto Enrico Letta, a Bruxelles per la fase costituente del Pd. “Da qui parte la fase costituente del Congresso, che vedo con una discussione animata tra possibili candidati ma che è importante si ancori bene alle questioni e ai temi”, ha spiegato il segretario dem.

“Il Pd ha un fortissimo ancoraggio europeo, per noi l’Europa è al centro. C’è una differenza tra la nostra idea di Europa e l’Europa intergovernativa, dei veti, con la quale purtroppo le forze di governo sembrano avere a che fare”, ha spiegato il segretario del Pd.

“Io sto facendo da garante, determinato, come organizzatore del Congresso, che deve svolgersi bene con una fase costituente ben fatta -ha spiegato Letta tra le altre cose-. C’è bisogno di una nuova classe dirigente, di nuovi innesti e energie, c’è bisogno di questo rinnovamento e io farò la mia parte da militante”.