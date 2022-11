Pd: Bettini, ‘piattaforma Ricci quella che sento più vicina’

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “Delle piattaforme presentate quella di Matteo Ricci è quella che sento più vicina”. Lo ha detto Goffredo Bettini presentando il suo ultimo libro a Pesaro, in una iniziativa cui ha preso parte anche il sindaco di Pesaro.

“Ho sentito alcuni candidati e in particolare le parole di Matteo, un giovane, espressione migliore delle giovani generazioni, molto veloce politicamente che ha anche il profumo di una storia antica di disciplina e rigore”, ha spiegato il dirigente dem.

“Io credo nel Congresso, ma ho anche qualche preoccupazione. Il dibattito è stato accompagnato da considerazioni serie e profonde, però vedo anche una girandola di nomi senza idee e di alleanze su questi nomi senza idee tra nomi senza idee. Sento girandole di contatti ma non vedo o sento la sostanza, la densità di posizioni ideali”, ha sottolineato Bettini.