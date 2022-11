Milano-Cortina: Santanché, ‘occasione straordinaria, serve ambizione’

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – Con le Olimpiadi Milano Cortina 2026 “abbiamo un’occasione straordinaria, sia in termini di investimenti che di partecipazione del mondo, ma come ha detto il presidente Fontana bisogna avere ambizione”. Lo afferma il ministro del Turismo Daniela Santanchè durante il suo intervento a Lombardia 2030, all’hangar Bicocca di Milano

“La Lombardia è una regione a vocazione turistica, ma dobbiamo essere più ambiziosi, avere più coraggio. Qui ci sono tantissime cose interessanti per attrarre flussi turistici: pensiamo alle montagne. Proprio la scorsa settimana, insieme all’assessore Magoni, abbiamo inaugurato la stagione invernale delle montagne lombarde. In quell’occasione ho capito che Regione Lombardia si sta muovendo nella direzione giusta perchè ha lavorato in sinergia con i Comuni per ampliare l’offerta turistica”, aggiunge. La Lombardia è montagna, ma anche moda, design, enogastronomia e soprattutto affari. “Il turismo del business con Fiera Milano – precisa Santanchè – genera più di 8 miliardi a livello nazionale. Di questi, ben 4,3 miliardi si sviluppano e rimangono in regione Lombardia ponendola ai vertici a livello italiano”. Il turismo “deve essere la prima industria italiana ma dobbiamo essere coraggiosi e sfidanti, avere quella visione di medio e lungo periodo che è fondamentale per passare finalmente dalle parole ai fatti”.

Riguardo poi all’equilibrio tra Regioni e Stato centrale sulla promozione turistica, il ministro sottolinea la necessità “di coordinamento perché tutte le regioni di Italia non devono dimenticare che il marchio ‘Made in Italy’, ‘Italia’ è il terzo marchio al mondo”.