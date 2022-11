Milano, 28 nov. (Adnkronos) – “Stiamo attenti alla comunicazione. Ischia non è distrutta e non deve passare il messaggio che lo è. Se lì muore il turismo facciamo un danno ancora più grande”. Così il ministro per il Turismo, Daniela Santanché, durante l’evento Lombardia 2030 in corso a Milano.