Gb: primo viaggio internazionale per principi del Galles William e Catherine

Londra, 28 nov. (Adnkronos) – Primo viaggio internazionale da quando sono diventati Principe e Principessa del Galles per William e Catherine, che visiteranno gli Stati Uniti questa settimana per ricevere un premio ambientale. La coppia reale porterà il proprio sostegno alla ricerca di nuovi modi per affrontare il cambiamento climatico, partecipando alla seconda edizione del Premio Earthshot a Boston.

Il premio è stato lanciato dal Principe William lo scorso anno e il viaggio a Boston sarà la sua prima grande apparizione internazionale da quando è diventato Principe di Galles. Alla cerimonia di premiazione di venerdì parteciperanno, fra gli altri artisti, Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding e Chloe x Halle, oltre all’attivista ambientale Sir David Attenborough.