Fondazione Open: Renzi, ‘se qualcuno pensa di intimidirmi non mi conosce’

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “Ormai sono passati più di tre anni da quando hanno sequestrato – in modo illegittimo peraltro – i i telefonini di miei familiari, amici e conoscenti che nulla avevano a che vedere con l’inchiesta Open. E dopo tutto questo tempo il processo lo fanno solo sui media perché quando arrivano nelle aule del tribunale chiedono il rinvio. Non hanno in mano nulla ma non hanno il coraggio di ammetterlo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito del processo sulla Fondazione Open aggiungendo, tra le altre cose: “Se qualcuno pensa di intimidirmi non mi conosce”.