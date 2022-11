F1: Ross Brawn conferma il ritiro dal circus, ‘ora la guarderò dal mio divano’

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – Ross Brawn, direttore di lunghissimo tempo in Formula 1, ha confermato lunedì che si ritirerà dal motorsport. “Ora è il momento giusto per me di ritirarmi. Abbiamo svolto la maggior parte del lavoro e ora siamo in un periodo di consolidamento”, ha detto Brawn nella sua rubrica settimanale mentre elencava i suoi successi come amministratore delegato della F1. “Ora guarderò la F1 dal mio divano, esultando e imprecando come un fan di F1, felice che lo sport sia in un posto fantastico e abbia un futuro così fantastico”, ha scritto.

Brawn ha iniziato la sua carriera in F1 quando è stato assunto dalla neonata squadra Williams nel 1978. Nel 1991 è entrato in Benetton come direttore tecnico e ha aiutato il sette volte campione del mondo Michael Schumacher a conquistare il titolo piloti nel 1994 e nel 1995. Due anni dopo, seguì Schumacher alla Ferrari, dove portò il pilota tedesco a cinque titoli consecutivi, dal 2000 al 2004. In questo periodo la Ferrari dominò anche il campionato costruttori. Il suo ultimo lavoro con un team è stato alla Mercedes, dal 2010 al 2013. Dopo una pausa, Brawn è stato nominato amministratore delegato del gruppo di Formula Uno.

“Ho amato quasi ogni minuto dei miei 46 anni di carriera e sono stato fortunato ad aver lavorato con molti grandi team, grandi piloti e grandi persone. Non avrei cambiato nulla”. Tra i suoi successi, ha citato l’introduzione del tetto massimo, il cambiamento del formato del fine settimana e il nuovo regolamento per le auto. Non è chiaro se Brawn verrà sostituito.