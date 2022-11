Non è una novità registrare una recrudescenza dei furti in casa con l’approssimarsi delle festività natalizie. Il fenomeno si è presentato anche quest’anno, in diverse zone della provincia. Come a San Giorgio del Sannio, dove l’attenzione dei ladri nelle ultime settimane si è concentrata nella zona di Bosco Lucarelli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia