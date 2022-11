Regionali: Conte a Pd, ‘accantonare candidati in Lazio e Lombardia, prima programmi’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Majorino ha affinità con noi ma prima devono venire i contenuti e programmi. Quella del candidato, in Lombardia come nel Lazio, è un tema da accantonare. O c’è una condivisione di programma e dopo parliamo di candidature o se il Pd dice ‘va tutto bene ma questo è il candidato’ allora noi non possiamo che rispondere che non siamo succursale del Pd. Non dico Majorino sì Majorino no, dico di accantonare il tema Majorino”. Così Giuseppe Conte a In mezz’ora in Più su Rai3.