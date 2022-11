Rdc: Conte, ‘faremo tante manifestazioni, la prima il 2 dicembre a Napoli’**

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Il Pd? Ognuno farà la sua piazza, non ho nessuna ansia di prestazione. Noi saremo il 2 dicembre a Napoli. Sarà una prima tappa dove incontrare i precettori di reddito. Voglio raccontare storie, voglio farle conoscere”. Così Giuseppe Conte a In mezz’ora in Più. “Faremo manifestazioni da Nord al Sud in tante piazze d’Italia. Meloni si azzarda in un’operazione di questo tipo anche perché c’è stata una gran cassa mediatica alla ricerca del percettore di reddito abusivo. Ci sono stati ma sono stati meno dell’1 per cento. Questa gran cassa ha preparato la retorica dei ‘divanisti’ e invece noi vogliamo raccontare le storie dei percettori”.