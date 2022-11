Manovra: Gelmini, ‘Terzo Polo non andrà in piazza, da noi proposte per migliorare’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Di fronte ad un provvedimento così importante come la legge di bilancio – che a meno di un mese dal Natale ancora non ha né un testo ufficiale né coperture certe – c’è chi chiama la piazza e chi studia le proposte alternative e cercare di migliorarlo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, in un’intervista a La Stampa.

“Noi siamo quelli delle proposte. Il nostro giudizio su questa manovra resta severo e certamente non la voteremo. Ma non ci chiamiamo fuori dal confronto. Per noi il riformismo è questo: se ottenessimo, nell’ottica della riduzione del danno, modifiche significative, avremmo fatto il nostro dovere. Con l’opposizione che stanno facendo Pd e Movimento 5 Stelle, queste destre governerebbero serene per un ventennio”.