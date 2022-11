Successo pesantissimo della Polonia di Kamil Glik che batte per 2-0 l’Arabia Saudita e resta in piena corsa per il passaggio agli ottavi di finale. Decisive per il successo delle Aquile bianche le reti realizzate da Zielinski e Lewandowski, ma anche il rigore parato da Szczesny ad Al Dawasari, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando il risultato era fermo sull’1-0.

