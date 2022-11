Ischia: Renzi, ‘nel 2018 non fu condono? Conte si deve vergognare’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Conte dice che il provvedimento di Ischia non era un condono. L’articolo 25 del suo decreto legge parla esplicitamente di procedure per il condono ad Ischia. Giuseppe Conte si deve vergognare!”. Così Matteo Renzi su Instagram.

“Vergognare per il condono di Ischia e per aver chiuso l’unità di missione sul dissesto idrogeologico. Nel 2018 abbiamo chiesto a Conte di fermarsi! C’è un limite alla decenza: oggi lo ha sorpassato”.