Ischia: Conte, ‘noi mettemmo 11 mld e mezzo su ‘Proteggi Italia’ ma fondi non spesi’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Quella di Ischia è una tragedia in territorio molto complicato, molto violentato dal dissesto idrogeologico. Quando mi sono insediato nel 2018 mi sono trovato una unità di missione che ci metteva 9 mesi solo per fare un progetto. Quindi abbiamo fatto ‘Proteggi Italia’, un piano per cui sono stati stanziati 11 mld e mezzo tra Conte 1 Conte 2” a favore delle regioni. “Di quegli 11 mld e mezzo però è stata spesa solo una piccolissima parte”. Così Giuseppe Conte a In Mezz’ora in Più su Rai3.