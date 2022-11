Ischia: Conte, ‘nel 2018 nessun condono, sbloccato stallo senza deroghe a vincoli’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Quello del 2018 non era affatto un condono. Ci trovammo davanti a un blocco totale. A Ischia ci trovammo con richieste di condono per circa 27mila abitazioni su circa 60mila abitazioni totali nell’isola. Quindi occorreva accelerare pratiche impantanate ma non si è trattato di un condono e nè ci fu alcuna deroga ai vincoli idrogeologici”. Così Giuseppe Conte a In Mezz’ora in Più. “Cercammo di sbloccare una situazione che era ingestibile ma senza derogare ad alcun vincolo”.