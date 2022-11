Il pranzo dal sapore mondiale si rivela indigesto per Pippo Inzaghi, mentre il punto che il Benevento porta via dal ‘Granillo’ permette di riabituare il palato dei giallorossi al gusto forte dell’impresa. Finisce 2-2 la sfida tra gli eroi di Berlino, con la Reggina che non riesce a sfruttare il doppio vantaggio e spreca dunque l’occasione per avvicinarsi alla capolista Frosinone. Il pari vale un sorriso alla Strega, innanzitutto per gli effetti collaterali che un eventuale ko avrebbe potuto provocare, ma soprattutto per le virtù tecniche e temperamentali mostrate dall’undici sannita, riemerse in maniera prepotente nel secondo tempo, quando Letizia e compagni rimediano a una prima frazione non all’altezza delle aspettative.

