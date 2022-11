Governo: Ronzulli, ‘non temo Terzo Polo sostituisca voti Fi’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Non ho paura che Azione ed Italia Viva si stiano preparando a sostituire i voti di Forza Italia”. Così Lucia Ronzulli, capogruppo dei senatori di Forza Italia, ospite al Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24 in vista dell’incontro tra la premier Giorgia Meloni e Carlo Calenda. “I numeri parlano chiaro, non ci possono sostituire. Si dipingono come partito di centro ma si tratta di una partito che guarda a sinistra”.

“Sulla manovra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si sentono quando c’è da sentirsi. Non commento i retroscena, posso dire che si sentono quando c’è da sentirsi”.

Marina Berlusconi smussa i malumori di Berlusconi irritato da Giorgia Meloni? “Non ho partecipato al pranzo tra Silvio Berlusconi e la figlia Marina e dunque non posso sapere cosa si siano detto. Non voglio interpretare il pensiero di altri ma posso dire che Marina parla con suo padre e lui ascolta, hanno un rapporto talmente bello che ovviamente parlano anche di queste cose”.