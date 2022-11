Governo: Ronzulli, ‘non temo Terzo Polo sostituisca voti Fi’/Rpt

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Non ho paura che Azione ed Italia Viva si stiano preparando a sostituire i voti di Forza Italia”. Così **Licia** Ronzulli, capogruppo dei senatori di Forza Italia, ospite al Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24 in vista dell’incontro tra la premier Giorgia Meloni e Carlo Calenda. “I numeri parlano chiaro, non ci possono sostituire. Si dipingono come partito di centro ma si tratta di una partito che guarda a sinistra”.

“Sulla manovra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si sentono quando c’è da sentirsi. Non commento i retroscena, posso dire che si sentono quando c’è da sentirsi”.

Marina Berlusconi smussa i malumori di Berlusconi irritato da Giorgia Meloni? “Non ho partecipato al pranzo tra Silvio Berlusconi e la figlia Marina e dunque non posso sapere cosa si siano detto. Non voglio interpretare il pensiero di altri ma posso dire che Marina parla con suo padre e lui ascolta, hanno un rapporto talmente bello che ovviamente parlano anche di queste cose”.