Una tavola imbandita, due invitati illustri e la stessa fame di successi per un pranzo dal sapore… Mondiale. Per la prima volta si troveranno di fronte Fabio Cannavaro e Pippo Inzaghi, due degli eroi di Berlino che, ironia del destino, si sfideranno proprio nel momento in cui sta andando in scena il primo Mondiale arabo della storia. Sul piatto in questo inedito lunch match di Serie B ci saranno molto di più dei semplici tre punti.

