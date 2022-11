Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Quanto avvenuto oggi al corteo contro la violenza sulle donne con manifestanti che hanno insultato, anche in modo violento, con cori e striscioni il primo presidente del Consiglio donna in Italia è un esempio perfetto di ipocrisia e di strumentalizzazione politica. Solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni e ci aspettiamo che arrivino da ogni parte politica”. Lo afferma Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.