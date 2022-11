Terzo polo: Gozi, ‘seme contro bipopulismo, guardiamo a Europee 2024’

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo l’occasione storica di costruire una alternativa al bipopulismo italiano rappresentato dalla estrema destra di governo e dalla sinistra populista di opposizione: una realtà inclusiva, aperta a tutti i partiti, i movimenti, le associazioni, i rappresentanti della società civile, a tutte quelle persone che condividono con noi questa idea”. Lo ha detto Sandro Gozi, intervenendo a Linkiesta Festival in corso al Teatro Parenti a Milano.

“Dobbiamo pensare a noi stessi -ha aggiunto l’eurodeputato di Renew Europe- essere dirompenti, superare il riflesso di commentare i partiti di ieri e aprire la nostra proposta a tutti, per costruire il partito nuovo di domani: Renew Italia. Per Gozi, “è necessario organizzare una mobilitazione capillare sul territorio. Fare iniziative porta a porta, nei mercati, nelle piazze per chiedere alle persone che futuro vogliono. Alle elezioni politiche abbiamo piantato un seme, adesso il nostro orizzonte sono le elezioni europee del 2024, dove potremo fare uno straordinario risultato”.