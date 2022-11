Incarico di alto rilievo istituzionale quello conferito al senatore sannita di Fratelli d’Italia Domenico Matera. Il neoparlamentare, dopo essere stato inserito nella Commissione permanente Politiche europee ed individuato, in seno ad essa, quale Capogruppo dal partito di appartenenza, è stato inserito anche nella rosa di otto senatori che faranno parte del Comitato per la legislazione. Si tratta di un Organismo già operativo alla Camera dei Deputati e che per la prima volta si costituisce anche a Palazzo Madama.

