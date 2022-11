Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Sono ore drammatiche per Ischia. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai dispersi. Ringrazio i soccorritori che in queste ore stanno lavorando senza sosta per salvare vite e mettere in sicurezza persone ed edifici”. Lo scrive su twitter la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.