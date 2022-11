Ischia: Cirielli, ‘si richieda stato calamità’**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “L’ennesimo duro colpo al territorio campano, ancora una volta flagellato dal maltempo. Esprimo vicinanza e solidarietà ai cittadini di Casamicciola, il paese dell’isola di Ischia gravemente colpito dalla furia delle avverse condizioni meteorologiche. Un pezzo di montagna è franato e fango e detriti hanno invaso le strade del borgo. Un pensiero di dolore per gli otto morti e di speranza per le tredici persone ancora disperse”. Così il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

“L’intervento di De Luca e della Regione, dopo anni di latitanza sul terreno della prevenzione – aggiunge il viceministro Cirielli – sia rapido e si mettano in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare le preoccupanti emergenze e limitare i danni. Si chieda inoltre al governo lo stato di calamità per un veloce ristoro dei danni causati da questo evento estremo”.