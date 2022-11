Due anni di condanna a conclusione del rito abbreviato. È questo l’esito del procedimento per Antonio Libardi, sessantunenne di Sant’Agata de’ Goti, imputato per la detenzione di un’arma abrasa. In tal senso si è espresso il Gup del Tribunale di Benevento, dottore Pietro Vinetti, in tal senso facendo propria la richiesta che era giunta dal Pubblico Ministero Flavia Felaco.

