Violenza su donne: pm Milano, ‘oltre 5mila denunce da inizio anno’

Milano, 25 nov. (Adnkronos) – “Dall’1 gennaio a oggi ci sono oltre 5mila denunce per violenza, maltrattamenti e stalking presentate in procura”. E’ il dato fornito dal procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella nel corso della conferenza stampa di presentazione di ‘Mobile Angel’, un orologio di nuova generazione che sarà fornito a donne vittime di violenza e che lancerà l’allarme con un solo movimento o clic. La sperimentazione vede coinvolti i carabinieri, la procura di Milano, l’associazione Soroptimist e Fondazione Vodafone.

Il progetto – presentato in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – ha l’obiettivo di mettere a disposizione uno strumento efficace per permettere alle forze dell’ordine di poter intervenire tempestivamente. Allo stesso tempo, permette di accrescere la percezione di sicurezza da parte delle donne che hanno subito violenze e maltrattamenti, nella consapevolezza di poter contare su interventi tempestivi a fronte di situazioni di emergenza.