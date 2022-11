Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Uno strumento prezioso per le viittime per attivare percorsi aiuto finalizzati a fornire indicazioni per ricevere sostegno e supporto per la denuncia.

