Terzo Polo: Calenda, ‘su federazione ci siamo, conferenza stampa con Renzi il 5/12’

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Il processo di federazione” tra Azione Iv “è in dirittura di arrivo: dovremmo fare una conferenza stampa con Renzi il 5 dicembre”. Così Carlo Calenda al Festival de Linkiesta.

“Da qui a marzo ci sarà uno smottamento politico significativo sia perchè ci sarà congresso Pd sia perchè la destra mostra tutti i suoi limiti e quindi” sì alla federazione e alla convergenza tra Azione e Iv “ma non vogliamo star e a parlare sempre di noi come fa il Pd perchè sennò è la morte della politica”.