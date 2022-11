Sci: Cdm alpinismo, Murada subito sul podio nella sprint in Val Thorens

Val Thorens, 25 nov. -(Adnkronos) – Giulia Murada ha conquistato il terzo posto nella sprint femminile che ha inaugurato la stagione 2022/23 di Coppa del mondo in Val Thorens. Sulla pista francese, la 24enne valtellinese è riuscita a beffare quasi in volata la francese Celia Perillat-Pessay (3’15″510), al termine di una finale emozionante, conclusa in 3’14″910. La competizione è stata vinta dalla padrona di casa Emily Harrop, prima con il tempo di 3’10″403: la transalpina ha vinto in maniera netta. Avanti fin dalle prime frazioni di gara è stata la sola elvetica Marianne Fatton (3’12″966) a cercare di tenere il ritmo, mentre la ceca Marianna Jagercikova (3’22″872) – nonostante un’ottima prima metà di gara – ha dovuto abbandonare le parti nobili della corsa a causa della perdita di uno sci che l’ha notevolmente rallentata, fino a farla scendere al quinto posto. Sesta l’altra francese Lena Bonnel.

Si è arresa in semifinale Mara Martini, mentre, sono uscite ai quarti Ilaria Veronese, Lisa Moreschini, Katia Mascherona e Alba De Silvestro. Nella finale maschile poker svizzero grazie al successo di Larno Lietha in 2’32″831, davanti ai compagni di nazionale Iwan Arnold (2’37″276) e Thomas Bussard (2’40″688), quarta posizione per Matteo Favre (2’44″018). Hanno chiuso la batteria finale i due francesi Robin Galindo e Anselm Thibault. Fuori in semifinale Luca Tomasoni e Nicolò Canclini, out ai quarti Robert Antonioli, Alessandro Rossi, Pietro Festini Purlan, Giovanni Rossi, Nadir Maguet ed il detentore della Coppa del mondo generale, Michele Boscacci. Appuntamento con la Coppa del mondo di sci alpinismo, domenica 27 novembre con la staffetta mista, sempre in Val Thorens, a partire dalle ore 11.00 in diretta streaming su ismf.org