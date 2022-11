Qatar 2022: Scaloni, ‘domani speriamo di portare un po’ di gioia a Maradona’

Doha, 25 nov. (Adnkronos) – “È un giorno molto triste per tutti, domani speriamo di portare un po’ di gioia a Diego”. Lo ha detto il ct dell’Argentina Lionel Scaloni nella conferenza stampa in vista dell’importante sfida del Gruppo C contro il Messico, ricordando l’anniversario della morte di Diego Maradona. “Ogni volta che vediamo un’immagine di lui, è incredibile che non sia qui con noi. Domani, si spera, sarà un giorno felice per tutti noi”.

L’Albiceleste è stata sorprendentemente battuta per 2-1 nella sfida di apertura della Coppa del Mondo contro l’Arabia Saudita, e l’attaccante Lautaro Martinez ha ribadito le parole di Scaloni che lui e i suoi compagni di squadra cercheranno di onorare Maradona assicurandosi un risultato migliore contro il Messico. “Questo è un giorno molto speciale”, ha detto l’attaccante dell’Inter. “Lo abbiamo in mente come argentini, ma è stato un giocatore molto importante per tutti nel calcio globale, non solo per noi. Speriamo che domani possiamo portare un po’ di gioia”.