Qatar 2022: gruppo A, Olanda-Ecuador 1-1**

Doha, 25 nov. – (Adnkronos) – Olanda ed Ecuador pareggiano per 1-1 in un match del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio degli ‘arancioni’ con Gakpo al 6′, risponde Valencia al 49′. Olanda ed Ecuador guidano il girone con 4 punti, davanti al Senegal con 3, fanalino di coda e ormai eliminato il Qatar a zero. Il 29 novembre si decideranno le due squadre che approderanno agli ottavi di finale con i match tra Olanda e Qatar e Senegal ed Ecuador.