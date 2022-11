Qatar 2022: ct Ecuador, ‘non abbiamo i nomi dell’Olanda ma siamo all’altezza di tutti’

Doha, 25 nov. – (Adnkronos) – “Noi non avremo i nomi dell’Olanda ma abbiamo il coraggio di lottare. I ragazzi si sono resi conto di essere all’altezza di tutti i nostri avversari. Questi ragazzi hanno condizioni fisiche e tecniche notevoli. Abbiamo pareggiato perché abbiamo avuto l’arroganza di giocare a viso aperto”. Lo dice il ct dell’Ecuador Gustavo Alfaro dopo il pareggio per 1-1 contro l’Olanda ai mondiali di Qatar 2022. “Abbiamo corso con la stessa intensità in ogni azione, abbiamo corso fino alla fine -aggiunge Alfaro-. Potremmo qualificarci o meno, ma nulla cambierà il mio pensiero su questi ragazzi guidati da un capitano che mostra il suo impegno in ogni momento”.