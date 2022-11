Manovra: Renzi, ‘a Conte premio faccia di bronzo del mese ‘

Roma, 25 nov (Adnkronos) – “Premio faccia di bronzo del mese (detto anche, per gli amici, Premio Bobo Giachetti) a Giuseppe Conte”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Il capo grillino vuole far vedere le differenze tra il suo governo e quello della Meloni”; ma “Conte come al solito pensa di ingannare il popolo dei social. E quindi che cosa fa? Dice che il suo governo ha aumentato i salari fino a 100€. Falso!”, scrive il leader di Iv pubblicando delle slide mostrate da Conte.

“Già. Perché il Governo Conte Bis ha preso i “nostri” 80€, ci ha sommato 20€ ed è arrivato a 100€. Ma pur di dare un messaggio ai social, Conte faccia di bronzo riesce persino a intestarsi gli 80€ che erano il marchio di fabbrica del nostro governo”, aggiunge Renzi.